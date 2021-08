Medewerker Britse ambassade Berlijn opgepakt wegens mogelijke spionage voor Rusland

Een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn is dinsdag door de Duitse politie opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Dat hebben Duitse autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

De 57-jarige David S. zou ‘bij minstens één gelegenheid’ documenten hebben doorgegeven aan de Russische inlichtingendienst in ruil voor een ‘onbekend bedrag’. Hij wordt sinds november 2020 van de feiten verdacht. De man werd gearresteerd in Potsdam, even buiten Berlijn. Zijn woning en werkplek zijn door de Duitse politie doorzocht. S. heeft de Britse nationaliteit.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan persbureau AFP weten dat het land de zaak ‘zeer serieus’ neemt en dat spionage door ‘een hechte alliantiepartner op Duitse bodem onaanvaardbaar is’. Moskou heeft nog niet op de arrestatie gereageerd.

De verdachte wordt woensdag voorgeleid bij de Duitse justitie, die vervolgens besluit of de man in de cel blijft zitten of hij een mogelijk proces op vrije voeten af mag wachten. De arrestatie van S. was het resultaat van een gezamenlijk onderzoek van Duitse en Britse autoriteiten.