Aparte vakken voor niet-gevaccineerden in voetbalclubs: ‘Jeugd moet ook kans krijgen om te komen kijken’

Voetbalstadions mogen vanaf vrijdag 13 augustus opnieuw supporters toelaten, op voorwaarde dat de fans een Covid Safe Ticket (CST) kunnen voorleggen. Verschillende clubs voorzien een apart vak voor supporters die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Wie een CST heeft, en dus volledige vaccinatie, een negatieve test of recent herstel van corona kan bewijzen, mag vanaf vrijdag zonder veel restricties gaan supporteren in een voetbalstadion. Het mondmasker mag af en er mag luidkeels geroepen worden.

Zulte Waregem, KV Oostende, KV Kortrijk en Charleroi willen hun vaste fans niet in de steek laten, en voorzien plek voor diegenen die de kans nog niet kregen hun tweede prik te laten zetten. Ze denken dan vooral aan jonge aanhangers van de club, of mensen die minder dan twee weken geleden het vaccin kregen.

‘Sommige supporters, en dan denk ik vooral aan de 12- tot 18-jarigen, hebben de kans nog niet gekregen om zich te laten vaccineren’, zegt woordvoerder van KV Oostende Bram Keirsebilck aan De Standaard. ‘Maar zij hebben ook betaald voor hun abonnement, om die reden organiseren we een aparte tribune.’ Daar zullen alle regels moeten worden gerespecteerd, mensen moeten in hun bubbel blijven, de sociale afstand moet worden gerespecteerd en mondmaskers moeten aan. Zodra iedereen de kans heeft gehad zich in te laten enten, wordt de regeling afgebouwd.

‘We zullen de vaccinatiegraad in het oog blijven houden, dan zal op termijn iedereen met een CST binnen kunnen. Het is zeker niet de bedoeling om mensen die een vaccin weigeren te belonen’, zegt Keirsebilck.

Aan de praktische uitwerking wordt nog geschaafd, maar er zal gewerkt worden met verschillende ingangen.

Ook zo bij Zulte Waregem. ‘Wij willen een groot deel van onze doelgroep, de jeugd, de kans geven toch de match bij te wonen’, zegt woordvoerder Sciandri Jacques aan VRT. Er worden voldoende stewards opgetrommeld die alles in goede banen moeten leiden.

Volgens de Pro League is alles volgens de regels, en ook Binnenlandse Zaken bevestigt dat een apart supportersvak mag, als de voorwaarden van sociale afstand en mondmaskers worden nageleefd.