Soedan gaat oud-president al-Bashir uitleveren aan Internationaal Strafhof

Soedan gaat voormalig president Omar al-Bashir uitleveren aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Tegen de 77-jarige al-Bashir staan twee internationale arrestatiebevelen uit voor misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Darfur.

Dat heeft de Soedanese minister van Buitenlandse Zaken Mariam al-Mahdi volgens persbureau AFP woensdag laten weten aan de nieuwe procureur-generaal van het ICC, Karim Khan. Naast al-Bashir worden ook nog andere voormalig Soedanese leiders overgedragen aan het ICC.

‘De Raad van Ministers heeft besloten de gezochte personen over te dragen aan het Internationaal Strafhof’, zo zou al-Mahdi tegen Khan gezegd hebben. Khan was dinsdag in de Soedanese hoofdstad Khartoem op bezoek.

Staatsgreep

Al-Bashir pleegde in 1989 een militaire staatsgreep en bleef tientallen jaren als autoritair leider in Soedan aan de macht. ?In 2019 werd hij na massale protesten afgezet door het leger en vervolgens gevangen genomen.

Tegen de leider werden in maart 2009 en juli 2010 arrestatiebevelen uitgevaardigd door het ICC. Soedan zou de oud-president in eerste instantie zelf berechten, maar ziet daar kennelijk nu toch van af. In februari 2020 beloofde het land ook al de oud-leider over te dragen aan het ICC.

Darfur

Het conflict in Darfur stamt uit 2003, toen rebellen uit de Afrikaanse gemeenschap in de noordwestelijke regio in opstand kwamen. Ze voelden zich onderdrukt door de in hun ogen door Arabieren gedomineerde regering in Khartoem.

De Soedanese regering reageerde op de onlusten met luchtbombardementen en stuurde milities de regio in die bekend staan als de Janjaweed. Zij worden beschuldigd van massamoorden en verkrachtingen. Zeker 300.000 mensen vonden door de burgeroorlog in Darfur de dood, 2,7 miljoen mensen werden uit hun huizen verdreven.

Tegen al-Bashir liggen drie aanklachten van genocide, vijf van misdaden tegen de mensheid en twee van oorlogsmisdaden voor zijn vermoedelijke rol bij het ongekend felle neerslaan van de opstand in Darfur.