Rode Duivels blijven ook na het EK aan kop van nieuwe Fifa-ranking staan

De Rode Duivels behouden op de nieuwe Fifa-ranking, die morgen/donderdag verschijnt, hun eerste plaats. Brazilië, verliezend finalist op de Copa América tegen Argentinië, wipt over Frankrijk naar de tweede plaats. EK-winnaar Italië rukt op naar de vijfde plaats.

De ploeg van bondscoach Roberto Martinez werd op het EK in de kwartfinales uitgeschakeld door latere winnaar Italië, maar de Belgen blijven toch de nummer 1 van de wereld. Brazilië springt over Frankrijk, dat op het EK teleurstelde en in de achtste finales zijn koffers moest pakken na een nederlaag op strafschoppen tegen Zwitserland, naar de tweede plaats. Verliezend EK-finalist Engeland volgt als vierde, voor laureaat Italië. Argentinië, dat triomfeerde op de Copa América, is zesde, voor Spanje en Portugal.

De Rode Duivels staan sinds september 2018 al bijna drie jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. De Belgen staan zo al meer dan duizend dagen op de eerste plaats van de Fifa-ranking, in de ranglijst aller tijden doen enkel het autoritaire Brazilië en Spanje beter.

De Rode Duivels hebben weinig tijd om na te piekeren over de EK-exit en gaan een druk najaar tegemoet. In september werken Kevin De Bruyne en co hun drie volgende kwalificatieduels af voor het WK van 2022 in Qatar: uit bij Estland (2 september), thuis tegen Tsjechië (5 september) en uit bij Wit-Rusland (8 september, in Kazan). Nadien volgt in oktober de Final Four van de Nations League in Italië, met op 7 oktober de halve finale tegen Frankrijk in Turijn. Drie dagen nadien staat de match om goud/brons op de agenda tegen Spanje of Italië. In november spelen de Belgen tot slot hun laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden: thuis tegen Estland (13 november) en uit bij Wales (16 november).