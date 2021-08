Roemer tevreden over afschaffing ceremonie: ‘Ik sta nog steeds achter mijn uitspraken’

De Surinaamse schrijfster Astrid Roemer ligt al enkele dagen onder vuur na haar uitspraken over ex-dictator Desi Bouterse. De uitreiking voor haar Prijs der Nederlandse Letteren werd afgeschaft, en daar is ze tevreden over.

Roemer krijgt de ­literaire prijs wel, maar de organisatie heeft een streep gezet door de ceremonie onder leiding van koning Filip. De schrijfster zelf is tevreden dat de ceremonie niet doorgaat, omdat ze schrik had voor protesten. ‘Ik wil niet dat mijn gasten zich vervelend voelen, de afschaffing is een geschenk, want ik zou me bezwaard voelen tegenover het hof’, reageert ze bij NOS. Toch draait ze haar woorden niet terug. ‘Ik sta nog steeds achter de schriftelijke teksten die ik op Facebook en Twitter heb geplaatst, en achter de andere uitspraken die ik heb gedaan, zoals bij Nieuwsuur’, zegt ze aan NOS.

‘Zelfbewuster’

Eind juli schreef Roemer op haar Facebook-pagina dat de Surinaamse gemeenschap Bouterse ‘hard ­nodig heeft gehad om zelfbewuster te worden’. Aan het NOS-programma Nieuwsuur liet de schrijfster weten dat ‘Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, ­gezien zijn inzet voor de dekolonisatie van Surinamers’. Bouterse is door de krijgsraad veroordeeld voor de standrechterlijke executie, in 1982, van vijftien Surinamers, de ‘Decembermoorden’. Binnen de Surinaamse gemeenschap kwam Roemer onder vuur te liggen door haar uitspraken.

Het comité vindt de uitspraken van de schrijfster ‘dermate ongepast’ dat het ‘laten doorgaan van een feestelijke prijsuitreiking niet op zijn plaats is’. Omdat een onafhankelijke jury Roemer heeft ­gekozen, krijgt ze wel de prijs.