De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare verwoest en raken maar niet onder controle. Er komt kritiek op de regering voor de manier waarop ze de branden aanpakt, maar de Griekse plaatsvervangende minister van Civiele Bescherming gaat in de verdediging: ‘We hebben mensenlevens gered’. Bekijk zijn emotionele pleidooi in bovenstaande video.