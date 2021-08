Lionel Messi (34) zet zijn voetbalcarrière voort bij PSG. De Argentijnse superster trekt de deur van FC Barcelona achter zich dicht en gaat het Franse sterrenteam vervoegen. Om 11 uur wordt Messi officieel voorgesteld op een persconferentie. U kunt die hierboven live volgen.

‘We zijn heel trots om Lionel Messi te kunnen voorstellen, dit is een fantastisch moment voor ons’, zei voorzitter Nasser Al-Khelaïfi tijdens de persconferentie. ‘Lio maakt voetbal mooi en magisch, hij is een winnaar. Zijn komst is goed voor onze fans wereldwijd’, zei Al-Khelaïfi. ‘We hebben grote ambities voor ons voetbalproject, maar dit is slechts het begin, het harde werk moet nog beginnen.’ Al-Khelaïfi legt de lat hoog. ‘We hebben de beste spelers en de beste coach ter wereld, ik ben er zeker van dat hij ons veel overwinningen zal brengen.’

‘Jullie weten hoe mijn vertrek was bij Barcelona’, zei Messi. ‘Dat was een moeilijke verandering na zo veel jaar. Maar toen ik hier toekwam was ik heel blij, ik wil nu snel beginnen trainen.’

Messi is erg ongeduldig om te spelen. ‘Ik wil nog steeds spelen en winnen, zoals in het begin van mijn carrière. Deze club is klaar om de strijden voor elke titel’, zei Messi. ‘Bedankt voor de fijne ontvangst, we gaan vechten voor het doel van de club.’

Zondag gaf Messi nog een persconferentie in Barcelona, waarin hij met tranen afscheid nam van de ploeg waar hij 21 jaar voor speelde.