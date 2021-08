Wisselend bewolkt, maar vrijwel overal blijft het droog

Het wordt woensdag wisselend bewolkt en vrijwel overal blijft het droog, bij maxima tussen 19 en 24 graden. Tot 9 uur geldt in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg geldt nog code geel voor mist. Dat meldt het KMI.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft het droog met brede opklaringen en soms wat hoge wolkensluiers. Later kan er plaatselijk nevel of mist gevormd worden.

Tijdens de vroege ochtend kunnen donderdag plaatselijk mistbanken voorkomen, maar daarna verloopt de voormiddag overal zonnig met enkel hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontwikkelen er zich wat stapelwolken, maar de kans op een bui is erg klein. Tijdens de avond klaart het opnieuw uit. Het wordt vrij warm met maxima tussen 22 en 28 graden.

Vrijdag is het overwegend droog met een wisselende bewolking, waarbij zon en wolkenvelden elkaar afwisselen. Naar de avond toe wordt het licht bewolkt. De maxima liggen rond de norm voor de tijd van het jaar, tussen 20 en 24 graden.

Bewolkte periodes wisselen zaterdag af met zonnige momenten en lokaal kan een bui vallen. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Zondag hangen er vaak wolken en kan er opnieuw een lokaal buitje vallen, al blijft het op veel plaatsen droog. Maxima rond 21 à 22 graden in het centrum.