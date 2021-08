Nieuwe antiterreurwapens gekocht, maar munitie blijft achter

De politie zit zonder munitie voor haar nieuwe antiterreurwapen: het Scar-machinepistool. Van die wapens werden er in 2019 1.500 geleverd, zowel voor de federale als lokale politie. De munitie zou later arriveren, maar daar knelt het schoentje.

‘Er is inderdaad een probleem’, zegt Nicolaes Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie. ‘De firma die ons de Amerikaanse munitie zou leveren, heeft laten weten dat ze door de gestegen prijs van het koper, de extra corona- en transportkosten, niet meer kunnen leveren aan de afgesproken prijs. We hebben de firma in gebreke gesteld.’

Het gaat om honderdduizenden kogels: een contract van één miljoen euro op een termijn van zeven jaar. De kogels zouden zoals gezegd dienen voor het Scar-machinepistool dat in 2019 is aangekocht. Dat wapen werd aangekocht na de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel en werd toen in de media omschreven als ‘hét wapen dat ingezet zal worden tegen de terroristen’. De wapens zijn inmiddels geleverd maar de munitie volgt dus niet.

Het Scar-machinepistool.

‘Systeemzwakte’

Carlo Medo van de vakbond NSPV hekelt de situatie. ‘Het is blijkbaar enorm moeilijk en ingewikkeld om dergelijke openbare aanbestedingen tot een goed einde te brengen. De regels moeten simpeler, want op die manier kunnen we niet inspelen op actuele dreigingen. Dit is echt een systeemzwakte.’

Hetzelfde geluid klinkt bij Joery Dehaes van het ACV. ‘We zijn vijf jaar na de aanslagen en we hebben geen kogels voor ons ‘anti-terreurwapen’? Heel jammer. Hopelijk is er snel een plan B zodat er toch nog snel kan begonnen worden met de opleiding van de federale politiemensen met deze Scar-wapens, want ook dat ligt nu stil.’

Nicolas Paelinck laat weten dat voor wat betreft de lokale korpsen het probleem minder acuut is. ‘We beredderen ons met kleine bestellingen met de nodige munitie. Maar het is niet onmogelijk dat we straks ons groot lot munitie toch gewoon elders moeten bestellen’. Ook bij de federale politie betreurt men de gang van zake. ‘We wilden net de schietinstructeurs gaan opleiden met de Scars. Nu moeten we teruggrijpen naar oudere wapens zoals de Uzi tot er een oplossing is’, zegt de woordvoerster. (cds)