Alpaca beroert de gemoederen in VK: moet hij sterven?

De Britse alpaca Geronimo testte tweemaal positief op de besmettelijke ziekte rundertuberculose en moet daarom van het Britse ministerie van Milieu afgemaakt worden. Dierenarts en eigenares Helen Macdonald denkt dat de tests onterecht positief waren. Tientallen betogers trekken zich het lot van het dier aan en willen de alpaca redden.

Macdonald probeert het dier al vier jaar te redden en trok ondertussen zelfs naar het Hooggerechtshof, maar zonder succes. Ze verloor de rechtszaak, wat wil zeggen dat Geronimo binnen de vier weken moet sterven. Volgens Britse media zou er nu een arrestatiebevel uitgevaardigd zijn tegen de alpaca.

Maandag demonstreerden tientallen actievoerders voor het parlementsgebouw in Londen tegen de beslissing van het ministerie. Meer dan 100.000 mensen hebben inmiddels een online petitie ondertekend om de alpaca te redden. Zelfs de woordvoerder van premier Boris Johnson sprak zich uit over de zaak. ‘Het feit blijft dat Geronimo twee keer positief heeft getest op tuberculose, met behulp van een zeer betrouwbare en gevalideerde test. Het ministerie van Milieu heeft zich zeer uitvoerig over deze zaak gebogen.’ Pittig detail: Stanley Johnson, vader van de premier, heeft zich ondertussen uitgesproken voor een uitstel van executie.

De zaak sleept al vier jaar aan. In 2017 liet Macdonald Geronimo vanuit Nieuw-Zeeland naar Engeland overkomen. Hij zit al die tijd al in quarantaine, omwille van een positieve test op rundertuberculose. Macdonald gelooft echter niet dat de testen kloppen, omdat die volgens haar verouders en onbetrouwbaar zijn. In Nieuw-Zeeland zou Geronimo vier keer negatief getest hebben.