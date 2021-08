Joao Almeida klopt zijn toekomstige ploeg in tweede rit Ronde van Polen

Joao Almeida won de tweede rit in de Ronde van Polen. Op de steile aankomst in Przemysl klopte de Portugees van Deceuninck-Quick-Step Diego Ulissi. Almeida neemt ook de leiderstrui over van Phil Bauhaus, winnaar van de openingsrit.

In de finale van de tweede etappe moest er flink worden geklommen, met onder meer de Kalwaria Paclawska (2,2 km aan 8,9%). Daar werd het kaf van het koren gescheiden maar de beslissing viel op de slotklim naar de finish. Een muur van anderhalve kilometer met een hellingsgraad tot 14,9%.

Daar ontbond Joao Almeida zijn duivels. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step werd nog bijgehaald door Diego Ulissi maar was dan toch de snelste in de spurt. Matej Mohoric werd derde. Twee Belgen eindigden in de top tien: Dylan Teuns (negende) en Tim Wellens (tiende).

Het was de 41ste zege voor het team van Patrick Lefevere dit seizoen. Opvallend: Almeida klopte met Ulissi een toekomstige ploegmaat, want de Portugees rijdt volgend seizoen voor UAE-Team Emirates.