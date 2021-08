Gouverneur Cuomo stapt op na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

De Democratische gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo (63), neemt ontslag. Dat kondigde hij dinsdag aan tijdens een televisietoespraak op CNN, waar hij zich ook verontschuldigde. Zo geeft hij na weken toe aan de druk om op te stappen, nadat verschillende vrouwen hem beschuldigd hadden van grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens de speech ontkende Cuomo nog steeds de aantijgingen, maar aanvaardt hij wel de verantwoordelijkheid als hij vrouwen heeft beledigd in een poging ‘grappig of hartelijk’ te zijn. Toch neemt hij ontslag, omdat volgens hem de staat verlamd is als hij blijft zitten terwijl hij zich moet verdedigen. Over 14 dagen gaat zijn ontslag in. Kathy Hochul zal de taken overnemen tot het einde van de termijn in december 2022.

De procureur-generaal van de staat New York had de klachten van de vrouwen onderzocht en stelde vorige week een lijvig rapport voor van een maandenlang onderzoek naar de aantijgingen. Het rapport telt 165 bladzijden en is onder meer gebaseerd op gesprekken met 179 mensen. Ook Cuomo zelf is gehoord. Het rapport stelt dat de elf vrouwen die het slachtoffer werden van Andrew ­Cuomo’s vermoedelijke wangedrag, geloofwaardig zijn.

Het onderzoek doet de procureur-generaal concluderen dat er in het kantoor van de New Yorkse gouverneur een ‘toxische werksfeer’ hangt voor vrouwen. Heel wat huidige en vroegere werkneemsters van de staat New York zijn lastiggevallen met ongewenste kussen, omhelzingen en suggestieve commentaren met een duidelijke seksuele ondertoon.

De gouverneur zag lange tijd zelf het probleem niet. Hij bleef zitten, ook al had de partijtop (president Joe Biden incluis), zich van hem afgekeerd. Cuomo reageerde met een reeks foto’s, die moesten illustreren dat hij nu eenmaal de gewoonte heeft mensen te omhelzen en te kussen, om zijn ‘warmte over te brengen’. Maar de vrouwen die tegen hem hebben getuigd, hebben het wel over wat meer dan dat. Het ging bijvoorbeeld over uitnodigingen voor een rondje strippoker, of een jonge medewerkster getuigde dat hij vroeg hoe ze dacht over seks met een oudere man.

Voor Cuomo is dit een diepe val. Jarenlang was hij een toppoliticus van de Democratische partij, en zelfs een man die presidentiële kansen werden toegeschreven. Hij wilde volgend jaar een gooi te doen naar een vierde termijn als gouverneur, toen het schandaal losbrak rond zijn gedrag.