Messi trekt met 35 miljoen euro in het vooruitzicht naar PSG

De kogel is door de kerk: Messi gaat voetballen bij PSG. De Argentijnse voetbalster zal een contract tekenen voor 2 jaar, met de optie op een derde seizoen. Hij zal daarmee netto 35 miljoen euro per jaar (plus bonussen) verdienen. Dat heeft transferexpert Fabrizio Romano bekendgemaakt. Messi is ondertussen geland in Parijs om het contract te ondertekenen en begroette zijn fans. Op de officiële aankondiging is het wachten tot na de medische tests en het ondertekenen van het contract. De persconferentie staat woensdag gepland om 11 uur, al plaatste de club wel al een teaser op Twitter.

Messi trok de deur achter zich toe bij Barcelona door de financiële situatie van de club. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten. De 34-jarige Argentijnse sterspeler nam zondag in tranen afscheid van zijn club op een persconferentie. ‘Ik heb alles gegeven voor deze club. Van de eerste dag dat ik hier arriveerde, tot de laatste’, aldus Messi.

Het einde Messi in Barcelona.

Dat het vertrek diep zit in Barcelona wordt duidelijk aan Camp Nou. Aan het stadion van Barcelona werd een gigantische poster waarop Messi te zien is, verwijderd.

