Een storm heeft maandagochtend het wereldberoemde kunstwerk van een pompoen in zee geblazen op het Japanse kunsteiland Naoshima.

De sculptuur van tweeënhalve meter hoog is onder de sterke wind en hoge golven als gevolg van een tyfoon bezweken. Op sociale media werden beelden gedeeld van de pompoen die door de golven tegen de kust wordt geslagen.

Het kunsthuis Benesse Art Site bevestigt dat het werk is beschadigd. Het is nu weggebracht voor herstelling. Wanneer het kunstwerk weer wordt teruggeplaatst, is nog onduidelijk.

Het werk van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama (92) staat sinds 2009 op een pier op het eiland, dat bekendstaat om zijn kunstwerken en moderne architectuur. Jaarlijks trekt het eiland zo’n 30.000 toeristen. En de selfievriendelijke pompoen is een grote blikvanger.

In het verleden is de gele pompoen met zwarte stippen uit voorzorg al verwijderd voor een storm, zo schrijft The Washington Post. Het lijkt erop dat de autoriteiten nu verrast werden door het noodweer.