De opwarming is een feit, de dader is bekend, de oplossing gelukkig ook

Voor wie nog moest worden wakker geschud, was er begin deze week een nieuw klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. ‘Een code rood voor de mensheid’, noemt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN het.

De klimaatverandering gebeurt sneller en intenser dan we tot nu toe dachten. Anderhalve graad komt er trouwens sowieso bij, dat is niet meer te vermijden. Kunnen we erger vermijden? En hoe?

