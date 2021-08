De gevallen prins krijgt nu ook het gerecht achter zich aan

Krijgt Virginia Roberts Giuffre de Britse prins Andrew voor de rechtbank? Het vermeende slachtoffer van multimiljonair Jeffrey Epstein uitte al eerder ernstige beschuldigingen aan het adres van de hertog van York. Aan gerechterlijke vervolging wist de prins vooralsnog te ontsnappen, maar Giuffre spant nu een rechtszaak tegen hem aan.

In een sober zwart pak. Zo verscheen de Britse prins Andrew in april voor het laatst in het openbaar, op de begrafenis van zijn vader prins Philip. Volgens de traditie dragen de leden van de koninklijke ...