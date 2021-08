British Sea Power wijzigt naam wegens ‘nationalistische bijklank’

De Britse band British Sea Power verandert van naam. Het zestal, dat in 2011 op Pukkelpop speelde, zal voortaan bekendstaan als Sea Power. Zo wil de band ‘de connotatie van isolationistisch, antagonistisch nationalisme vermijden’.

Op hun website verduidelijken de leden van Sea Power dat ze twintig jaar geleden humor zagen in de naam – de historische Britse zeemacht was herleid tot een bandnaam. ‘Maar nu wint een bepaald soort nationa­lisme weer aan populariteit, en we willen het ­risico niet lopen daarmee geassocieerd te worden.’

De band onderstreept wel zijn liefde voor Groot-Brittannië. ‘Sommige van onze songs gaan over onze bewondering voor deze plek. Maar we willen er ook een internatio­nale gedachte op nahouden. Misschien was een specifieke natiestaat in onze groepsnaam zetten niet de slimste zet.’

Sea Power is niet de eerste band die tot naamsverandering overgaat door een veranderd politiek ­klimaat. In 2020 werden The Dixie Chicks The Chicks en werd Lady ­Antebellum Lady A, om afstand te ­nemen van de vooroorlogse periode in het Amerikaanse zuiden, toen ­slavernij nog was toegestaan.