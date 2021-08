Telenet maakt als eerste reclame doorspoelen onmogelijk

Klanten van Telenet zullen binnenkort een minuut niet-doorspoelbare reclame moeten bekijken voor ze hun opnames van tv-programma’s kunnen starten. Dat meldt het Mechelse bedrijf. Ook de andere operatoren van digitale televisie zouden dat voorbeeld volgen.

‘Er wordt meer dan ooit naar televisie gekeken, via alle mogelijke schermen. Tegelijkertijd wordt meer en meer tv-reclame doorgespoeld. Omdat programma’s bij commerciële zenders grotendeels gefinancierd worden via reclame, staan de investeringen in lokale producties steeds meer onder druk’, luidt de verklaring voor de beslissing in een persbericht van Telenet, DPG en SBS. ‘Alle Belgische zendergroepen vragen daarom aan de operatoren de invoering van een aangepast, uniform model voor tv-reclame, om de lokale televisiemarkt te versterken.’

Eén minuut niet-doorspoelbare reclame

Telenet gaat als eerste operator van digitale televisie in op dat verzoek: kijkers van de zenders van DPG Media (VTM 1, 2, 3, 4 en Gold) en SBS (Play 4, 5, 6 en 7) die een opname van een programma willen starten, krijgen binnenkort eerst een minuut niet-doorspoelbare reclame te zien. De reclameblokken in het opgenomen programma kunnen wel nog steeds doorgespoeld worden.

Wie gebruikmaakt van Terugkijk TV (waarbij programma’s tot zeven dagen terug opgevraagd kunnen worden) kan voortaan ook de reclame in het programma niet doorspoelen. Dat was al het geval bij de DPG-zenders, en voortaan ook voor de SBS-zenders. De inhoud van het programma kan wel doorgespoeld worden.

Vanaf eind september

Telenet rolt het model uit vanaf eind september 2021. ‘In eerste fase zijn alle klanten die digitaal tv kijken via de nieuwste Telenet TV-box aan de beurt, later in 2022 volgen alle andere digitale televisieklanten’, aldus het bedrijf. ‘De update gebeurt automatisch op de decoder, en geldt ook voor kijken op een tweede scherm via bijvoorbeeld Chromecast of via de Telenet TV-app.’ Er is wel een zoethoudertje: van zodra het nieuwe reclamemodel geactiveerd is op de decoder, krijgen klanten standaard gratis Terugkijk TV.

De VRT (voor één en Canvas) en andere Belgische zendergroepen zullen het niet-doorspoelbaar maken van commerciële boodschappen later ook invoeren, net als de andere operatoren van digitale televisie (met name Proximus): ‘We voeren constructieve gesprekken met de zendergroepen over de timing van de implementatie’, klinkt het.