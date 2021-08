In de Antwerpse gemeente Putte is maandagnacht een bejaarde man om het leven gekomen nadat een autobestuurder op zijn woning was ingereden. De bestuurder reed op een T-splitsing rechtdoor en belandde zo in de zijgevel van het huis. De muur begaf het en de bewoner raakte bedolven onder de brokstukken. Hulp voor de bejaarde man kon niet meer baten.