Prins Andrew voor de rechtbank vanwege misbruik minderjarige

Een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew (61). Dat meldt het Amerikaanse ABC News. Virginia Roberts Giuffre beschuldigt hem ervan haar te hebben misbruikt in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger was dan 18 jaar, zo zou blijken uit rechtbankdocumenten.

Het slachtoffer spande de zaak aan bij een rechtbank in New York, bijna twee jaar nadat de Amerikaanse financier Epstein in afwachting van zijn proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Ze koos er voor de kwestie nu aanhangig te maken, omdat over enkele dagen een wet in New York vervalt die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een civiele zaak aan te spannen, ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken.

Ter verantwoording roepen

‘Als ze het nu niet doet, zou ze Andrew toestaan te ontsnappen aan elke verantwoordelijkheid voor zijn daden’, vertelde Giuffre’s advocaat, David Boies, aan ABC News. ‘En Virginia zet zich in om situaties te vermijden waarin rijke en machtige mensen aan elke verantwoordelijkheid voor hun daden ontsnappen.’ Giuffre eist via de rechtbank een niet nader gespecificeerde schadevergoeding en bestraffing, en beschuldigt Andrew van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

• Gerechtelijke documenten vrijgegeven in zaak tegen Ghislaine Maxwell: ‘Ze heeft me opgeleid als seksslavin’

Het misbruik zou ongeveer twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. ‘Twintig jaar geleden stelden prins Andrews rijkdom, macht, positie en connecties hem in staat een bang, kwetsbaar kind te misbruiken zonder dat er iemand was om haar te beschermen. Het is hoog tijd dat hij ter verantwoording wordt geroepen’, is te lezen in de rechtbankstukken.

• Gerecht zet prins Andrew onder druk na arrestatie Ghislaine Maxwell

Een woordvoerder van prins Andrew wilde geen commentaar geven op de rechtszaak. In een ophefmakend BBC-interview uit 2019 ontkende Andrew de aantijgingen al.