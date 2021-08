Man die priester in Vendée doodde geïnterneerd

De katholieke Rwandese vluchteling die maandag een priester doodde in een religieuze gemeenschap in de Franse Vendée werd maandagavond geïnterneerd. Dat is vernomen van een bron dicht bij het onderzoek. Zijn opsluiting in het kader van het onderzoek werd opgeheven vanwege ‘de onverenigbaarheid met zijn gezondheidstoestand’, aldus dezelfde bron.

De man wordt ervan verdacht vorige ­zomer brand te hebben gesticht in de kathedraal van Nantes, waar hij sinds zijn aankomst in Frankrijk aan de slag was als vrijwilliger. In verband met die feiten verbleef hij in de religieuze gemeenschap in Saint-Laurent-sur-Sèvre, waar hij de priester neerstak.

De man werd op 29 juli vrijgelaten uit een psychiatrisch ziekenhuis waar hij meer dan een maand was behandeld, zei de procureur van La-Roche-Sur-Yon op een persconferentie. De magistraat zei dat een onderzoek was ingesteld wegens ‘vrijwillige doodslag’ en dat er ‘geen enkel terroristisch motief’ in deze zaak was. Van islamterreur is geen sprake, aldus nog de bron die dicht bij het onderzoek staat - ‘de man is katholiek’.

Vrij onder voorwaarden

De verdachte, Emmanuel Abayissenga, zat van 20 juli 2020 tot 31 mei 2021 opgesloten in het kader van het onderzoek naar de brand in de kathedraal van Nantes. In afwachting van het proces voor de brandstichting was de man vrij onder voorwaarden. Een daarvan was dat hij onderdak moest hebben. Dat vond hij bij de religieuze orde waartoe zijn slachtoffer, priester Olivier Maire, behoorde. Maire zou volgens kennissen wel vaker ‘hulpelozen’ en daklozen ­opvangen.

Eerder werd de verblijfsvergunning van de Rwandees geweigerd. Het bevel tot uitzetting van de man was tijdelijk opgeschort, ­omdat hij voor het gerecht moest verschijnen wegens de brandstichting.

Procureur Goater zei nog dat de man zich halverwege de voormiddag was gaan melden bij de gendarmerie. Hij overhandigde daar de sleutel waarmee de agenten de deur openden van de kamer waar het lichaam van de priester lag.