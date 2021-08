Eerst nog regen, dan stilaan richting zomer

Dinsdag kunnen nog enkele buien vallen, later wordt het overwegend droog in het westen. Woensdag wordt rustig en droog met geregeld zon en van donderdag tot zaterdag blijft het overwegend droog met zonnige perioden. Donderdag wordt warmer, tot 27 graden. Dat meldt het KMI.

Dinsdagnamiddag wordt droger aan zee en later ook elders in het westen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest.

Dinsdagnacht verlaten de laatste buien het land via het oosten en wordt het droog met soms brede opklaringen. Lokaal kan lage bewolking of wat mist gevormd worden. De minima liggen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen, en van 11 tot 13 graden elders bij een zwakke wind.

Woensdag wordt het, na optrekken van het ochtendgrijs, wisselend bewolkt met lokaal kans op een buitje. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden bij een meestal zwakke wind.

Donderdag blijft het droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt vrij warm bij maxima van 22 tot 27 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog en het wordt wat koeler met maxima van 20 tot 24 graden. De wind wordt westelijk en wakkert wat aan.

Ook zaterdag blijft het overwegend droog en is het deels bewolkt. De maxima schommelen in de meeste streken rond 22 à 23 graden.