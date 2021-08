Phil Bauhaus wint eerste rit in Ronde van Polen na massasprint

Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) heeft maandag de eerste rit in de 78e Ronde van Polen (WorldTour) gewonnen. Na 216,4 kilometer van Lublin naar Chelm was de 27-jarige Duitser de snelste in een massasprint. De Colombiaan Alvaro Hodeg werd tweede, de Fransman Hugo Hofstetter derde. Edward Theuns sprintte naar de vierde stek en met Jonas Rickaert op de zevende plaats, eindigde er nog een tweede Belg in de top tien.