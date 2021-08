Honderden Belgische bedrijven zijn vatbaar voor hackers die hun bedrijfs­systeem kunnen platleggen met ransomware en losgeld kunnen vragen, waarschuwde het Belgische cybersecuritybedrijf Secutec. Het Centrum voor Cybersecurity (CBB) is de ­betrokken bedrijven beginnen te contacteren.

De bedrijven die een veiligheidsrisico lopen, hebben nagelaten hun software van Microsoft ­Exchange te updaten naar de nieuwste versie. Die dicht een veiligheidslek dat in april werd ontdekt, maar heel wat bedrijven hebben die update nog niet geïnstalleerd, stelt Secutec vast.

Het cybersecuritybedrijf kwam het afgelopen weekend hackers in India op het spoor die gebruikmaakten van de zwakke plek bij vele ondernemingen. ‘We startten ­zaterdag een wereldwijde scan naar bedrijven die een risico lopen voor dit soort van cyberaanval. ­Amper enkele dagen later hebben we al bijna 50.000 kwetsbare ­bedrijven gedetecteerd’, zegt Secutec-topman Geert Baudewijns. Hij verwacht dat dit aantal nog flink zal oplopen, want de volledige scan zal in totaal ruim tien dagen duren.

In België ontdekte Secutec ­veiligheidsrisico’s bij een 650-tal bedrijven, waaronder gemeente-en provinciebesturen, en politiediensten. Het bedrijf verwacht dat het totale aantal uiteindelijk wel dubbel zo hoog zou kunnen eindigen.