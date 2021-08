Schade na overstromingen zal Duitsland meer dan 26 miljard euro kosten

De schade veroorzaakt door de dodelijke overstromingen in Duitsland in juli zal waarschijnlijk meer dan 26 miljard euro bedragen. Dat hebben de autoriteiten maandag gemeld.

Alleen al in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zullen de kosten naar verwachting meer dan 13 miljard euro bedragen. Dat zei premier Armin Laschet maandag op een speciale zitting van het deelstaatparlement.

De schade in de aangrenzende deelstaat Rijnland-Palts als gevolg van de overstromingen zal naar verwachting minstens even hoog zijn. In beide regio’s vielen in totaal 184 doden.

Het geplande nationale wederopbouwfonds zou 20 tot 30 miljard euro moeten bevatten, zei Laschet, die momenteel de belangrijkste kandidaat is om Angela Merkel op te volgen als Duits bondskanselier na de parlementsverkiezingen van volgende maand.

Laschet zei dat nu te hopen dat een speciale zitting van het Duitse nationale parlement in Berlijn het fonds zal goedkeuren om een snelle geldstroom uit het fonds te garanderen.

Alleen al in Noordrijn-Westfalen zijn meer dan 150 scholen en meer dan 200 kinderdagverblijven beschadigd, aldus Laschet.

Lessen trekken

Artsenpraktijken en meer dan 50 apotheken liepen ook schade op door de overstromingen, die Laschet omschreef als de ergste natuurramp die zijn deelstaat heeft getroffen sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Duitsland wil lessen trekken uit de tragedie en bestudeert verschillende manieren om zijn rampenwaarschuwingssysteem te verbeteren, waaronder de implementatie van meldingen via mobiele telefoons.