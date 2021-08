Na het klimaatrapport: ‘Niets doen is misdadig’

Het rapport van de klimaatexperts van de VN (IPCC), dat maandag werd gepubliceerd, toont de ‘enorme urgentie om nu te handelen’. Dat heeft Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, maandag gezegd. ‘Het is nog niet te laat om een uit de hand gelopen klimaatverandering te verhinderen’, klinkt het.

‘We hebben echt geen tijd meer te verliezen’, zo reageert federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) op het nieuwste klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC dat maandag werd gepubliceerd. Daarin werd geconcludeerd dat enkel door een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgassen de klimaatopwarming onder de 1,5°C kan worden gehouden. ‘Het is nog steeds mogelijk om de loop der dingen te veranderen als de politieke wil er is’, aldus Khattabi.

Die wetenschappelijke basis wordt steeds solider. Volgens Khattabi is niets doen dan ook ‘misdadig’. Frans Timmermans, de vicecommissaris van de Europese Commissie en verantwoordelijke voor de implementatie van de Green Deal, benadrukt op Twitter dat het ‘nog niet te laat is om een uit de hand gelopen klimaatverandering te verhinderen’. De klimaattop in Glasgow ‘moet het moment zijn waarop de wereld zegt: ‘‘genoeg’’, aldus Timmermans.

In die ambitie lijkt hij alvast een bondgenoot te vinden in John Kerry, de presidentiële klimaatafgevaardigde van de VS. Ook hij reageerde al op het IPCC-rapport en roept op om snel ‘van koers te veranderen’. ‘Wat de wereld nu nodig heeft, is echte actie’, aldus Kerry.

Watersnood en bosbranden

Het nieuwe rapport van het IPCC verschijnt op een ogenblik dat de hele wereld kreunt onder de extreme weersomstandigheden: van watersnood in België tot bosbranden in Griekenland, Turkije en Californië. Volgens het rapport is dit maar een voorsmaakje van wat ons te wachten staat als we de uitstoot van de broeikasgassen niet onder controle krijgen.

‘We horen al heel lang dat de strijd tegen klimaatverandering te duur is. We weten nu dat niets doen niet alleen duur is in economische termen, maar ook in termen van mensenlevens. Daarom zeg ik dat niets doen misdadig is’, reageert Khattabi, die benadrukt dat de federale regering haar deel zal doen.

Concreet zal vanaf september voor elk bevoegdheidsdomein een stappenplan worden uitgetekend om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen.

De publicatie van het eerste klimaatrapport sinds zeven jaar bevestigt dat de mensheid ‘ondubbelzinnig’ verantwoordelijk is voor de klimaatverandering en dat er geen andere optie overblijft dan de uitstoot van de broeikasgassen drastisch te reduceren om de gevolgen binnen de perken te houden.

Timmermans, die bij de Commissie verantwoordelijk is voor de implementatie van de Green Deal, benadrukt dat het ‘nog niet te laat is om een uit de hand gelopen klimaatverandering te verhinderen, maar enkel en alleen als we nu allemaal samen actie ondernemen’, schreef hij op Twitter.

‘Niet langer uitstellen’

De wereld ‘mag ambitieuze klimaatmaatregelen niet langer uitstellen’. Dat is de reactie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken op de publicatie van het nieuwste klimaatrapport.

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat het nieuwe VN-rapport over de gevolgen van de opwarming van de aarde de wereldleiders ‘wakker moet schudden’ wanneer ze zich voorbereiden om later dit jaar in Schotland bijeen te komen voor de volgende klimaatconferentie.

‘Het rapport van vandaag is ontnuchterend en het is duidelijk dat het volgende decennium van cruciaal belang zal zijn om de toekomst van onze planeet veilig te stellen’, zegt Johnson in een persbericht van Downing Street.

‘We weten wat we moeten doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan: steenkool naar het verleden verwijzen en overschakelen op schone energiebronnen, de natuur beschermen en zorgen voor klimaatfinanciering voor landen in de frontlinie.’

Thunberg: ‘Niet verrast’

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zegt ‘niet echt verrast te zijn door het VN-klimaatrapport’. ‘Het bevestigt wat we al weten uit duizenden eerdere studies en rapporten: dat we ons in een noodsituatie bevinden. Het is een solide maar voorzichtige samenvatting van de momenteel beschikbare kennis’, schreef ze op haar sociale media. ‘Het is aan ons om moedig te zijn en beslissingen te nemen op basis van het wetenschappelijke bewijs dat in de rapporten wordt geleverd.’

Wereldleiders komen in november bijeen op de klimaatconferentie in Glasgow (COP26), in wat wordt omschreven als de belangrijkste bijeenkomst over de crisis sinds de top van Parijs in 2015.

The new IPCC report contains no real surprises. It confirms what we already know from thousands previous studies and reports - that we are in an emergency. It’s a solid (but cautious) summary of the current best available science. 1/2 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 9, 2021