Opnieuw publiek in Spaanse stadions: FC Barcelona ontvangt 30.000 fans

Volgend weekend wordt het nieuwe seizoen van La Liga op gang geblazen en dat zal met toeschouwers gebeuren. FC Barcelona maakte maandag bekend dat zondag bijna 30.000 fans de wedstrijd tegen Real Sociedad zullen kunnen bijwonen.

De Catalaanse club mag dertig procent van de capaciteit van Camp Nou benutten. Dat betekent dat er 29.803 zitjes beschikbaar zijn. Het is de eerste keer in achttien maanden dat er in Spanje niet achter gesloten deuren gespeeld wordt. De vorige keer dat er in Camp Nou toeschouwers waren, was op 7 maart 2020, toevallig ook tegen Real Sociedad.

De socio’s hebben tot woensdag de tijd om tickets aan te vragen. Als de vraag groter is dan het aanbod, wat wellicht het geval zal zijn, worden de plaatsen verloot.