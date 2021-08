Onsportief of ongelukkig? Franse marathonloper stoot rij waterflesjes om

De Franse marathonloper Morhad Amdouni toonde zich op de olympische marathon niet van zijn meest sportieve kant. Amdouni stootte aan een drinkpunt een rij waterflesjes om, waardoor z’n metgezellen het broodnodige water aan zich zagen voorbijgaan. Amdouni ontkent intussen dat zijn actie met opzet was.

Bij de marathon in Sapporo waren de bevoorradingspunten extra belangrijk door de hoge temperaturen waarin er gelopen moest worden: gehydrateerd blijven was de boodschap. Het maakt wat Morhad Amdouni na 28 kilometer deed des te opmerkelijker. Op de tv-beelden is duidelijk te zien hoe de Fransman bijna een hele rij waterflesjes van tafel kegelt, waardoor de lopers achter hem geen water meer kunnen pakken. Toch niet zonder tijd te verliezen. Amdouni bevond zich op dat moment in de kopgroep. Deed Amdouni het opzettelijk, of was de Fransman gewoon vreselijk vermoeid?

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL — Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021

Op zijn eigen Facebook-pagina verdedigde Amdouni zich intussen. ‘Om een einde te maken aan alle polemiek die de video losmaakt, moet je deze beelden goed bekijken. De flesjes zijn ondergedompeld in water om ze fris te houden. Daardoor zijn ze heel glad. Het is duidelijk te zien dat ik een flesje probeer te pakken in het begin van de rij, maar de flesjes gleden uit de handen zodra we ze vastnamen.’

Amdouni, een voormalig Europees kampioen op de 10.000 meter, speelde nadien overigens geen rol van betekenis meer in de strijd om de medailles. De 33-jarige Fransman sloot de marathon af als zeventiende. Eerder op de Spelen was hij al tiende geworden op de 10.000 meter.