Vermoorde priester gevonden in Frankrijk, dader meldt zich bij politie

In het Franse Saint-Laurent-sur-Sèvre is maandag het levenloze lichaam van een priester gevonden. Dat melden Franse media. Een mogelijke dader heeft zichzelf al bij de lokale politie aangegeven.

De man die in juli 2020 de kathedraal van Nantes in brand stak eist de verantwoordelijkheid voor de daad op. Deze Rwandees stond al onder gerechtelijk toezicht. Het motief voor zijn daad is nog niet duidelijk. Hij wordt door de politie ondervraagd.

Hoe de man om het leven is gebracht is ook niet bekend, al was het volgens een bron bij de politie in ieder geval geen mesaanval. Het vermoorde slachtoffer zou de 60-jarige pater Olivier Maire zijn, lid van de orde van Montfortianen. Hij zou onderdak verleend hebben aan de Rwandees die verdacht wordt van de moord.

Saint-Laurent-sur-Sèvre ligt zo’n 70 kilometer van Nantes, in het Franse departement Vendée.