Fabio Jakobsen rijdt zijn tweede Ronde van Spanje

Deceuninck-Quick Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Spanje, die zaterdag van start gaat in Burgos. De Belgische wielerploeg van Patrick Lefevere neemt twee Belgen mee. Ook Fabio Jakobsen mag zich opmaken voor zijn tweede grote ronde.

Met Mauri Vansevenant en Bert Van Lerberghe zullen twee Belgen voor Deceuninck- Quick Step de Vuelta rijden. Het wordt voor beide renners hun eerste grote ronde. De Nederlander Fabio Jakobsen mag jagen op ritzeges in de sprints.

Jakobsen kwam vorig jaar nog zwaar ten val in de Ronde van Polen. Hij maakte in april van dit jaar zijn comeback in de Ronde van Turkije. Nadien was hij ook actief in de Algarve, de Dauphiné, het Nederlands kampioenschap, de Ronde van Wallonië en de Heistse Pijl. In de Ronde van Wallonië boekte Jakobsen zijn eerste twee ritzeges sinds zijn zware val in Polen.

In Burgos staat Jakobsen komende zaterdag aan de start van zijn tweede grote ronde. In 2019 reed hij de Vuelta voor het eerst. Hij sprintte toen tweemaal als eerste over de finishlijn.

Jakobsen krijgt met de Tsjechische tijdritkampioen Josef Cerny, de Fransman Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe drie renners in steun.

Mauri Vansevenant zal zijn eigen kans mogen gaan. Dat geldt ook voor de Brit James Knox, de Italiaan Andrea Bagioli en de Tsjech Zdenek Stybar, acht jaar geleden ook al etappewinnaar in de Vuelta.

Alejandro Valverde. Foto: epa-efe

Ouderdomsdeken weet van geen ophouden

De 41-jarige Alejandro Valverde zal ook aan de start staan in Burgos. Hij rijdt zijn vijftiende Ronde van Spanje. Dat heeft zijn ploeg Movistar bekendgemaakt. De Colombiaan Miguel Angel Lopez en de Spanjaard Enric Mas lijken op papier de kopmannen bij Movistar.

Verder is er in de selectie van het Spaanse WorldTour-team ook plaats voor de Spanjaarden Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Carlos Verona, de Portugees Nelson Oliveira en de Vlaamse Zwitser Johan Jacobs.