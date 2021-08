Hij kon vorig jaar al op foto vastgelegd worden, maar nu heeft een Euraziatische lynx zich ook voor het eerst in ons land laten filmen. Een wildcamera van Landschap vzw en Welkom Wolf/Welkom Lynx kon de zeldzame katachtige op 24 mei van dit jaar in de Semoisvallei registreren. Die beelden zijn nu pas vrijgegeven, bekijk ze in bovenstaande video.