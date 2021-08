Ann Wauters over kwetsende uitspraken Demarez: ‘Dacht dat we daar voorbij waren’

‘Het heeft onze naïviteit weggenomen’, zei kapitein van de Belgian Cats Ann Wauters over de seksistische en homofobe uitspraken over haar team van VRT-sportcommentator Eddy Demarez. ‘Het is nu hopen dat zo’n pijnlijk voorval iets positiefs in gang zet.’

‘Ik denk dat er veel mensen dachten: chance dat er bij mij geen micro op stond’, lacht Wauters hartelijk. ‘Zo’n praat past nergens, zelfs niet op café’, gaat ze echter bloedserieus verder.

Kleinzerig zijn de dames allerminst. ‘We hebben al een dikke beschermlaag. Homofobe uitspraken kan ik goed over me heen laten gaan, nu ik wat ouder ben. Maar afgerekend worden op fysieke kenmerken? Dat gaat er gewoon over.’

‘Als vrouw moet je blijkbaar nog steeds passen in een bepaald beeld. Ben je te mager of te dik, dan word je daarop afgerekend. Het was naïef van ons om te denken dat we daar voorbij waren’, klinkt het teleurgesteld.

‘Excuses waren nodig, maar de kwetsende woorden blijven veel langer hangen’, kadert de topbasketbalster de onwil van de ploeg om de man te vergeven. ‘Je aanpassen aan dat plaatje is sowieso heel moeilijk als vrouw van 1 m 95. Dat laat schade achter en dat moet aangekaart worden.’

Een open gesprek met Demarez ziet ze in de toekomst wel gebeuren. ‘Nu is het nog een beetje te fris. Er moet wat tijd over gaan, zodat de wonden kunnen helen. Daarna zijn wij natuurlijk voorstander van een open gesprek.’

Verandering komt er, daar is Wauters zeker van. ‘Ik denk dat we op een kantelmoment staan. Ik geloof in de toekomst van de vrouwensport. Dit toont hoeveel marge er nog op zit. Er mag - nee, moet - verandering komen op de sportredacties. Zo’n pijnlijk voorval kan uiteindelijk iets positiefs betekenen.’