Hoogste aantal verkeersdoden in Vlaanderen sinds 2016

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Vlaanderen bijna een kwart meer mensen om het leven gekomen bij verkeersongevallen dan in dezelfde periode van 2020. Het gaat bovendien om de hoogste tol sinds 2016. In de andere gewesten is de tendens helemaal verschillend, zo blijkt maandag uit de verkeersbarometer van Vias.

Volgens het verkeersinstituut waren er in de eerste zes maanden van dit jaar 109 verkeersdoden ter plaatse, 21 meer dan in het eerste semester van 2020, een stijging van 24 procent. De coronacrisis maakte die periode in 2020 uitzonderlijk, maar de tendens verschilt toch ook sterk van die in andere gewesten.

• Conflictvrije kruis­punten worden de norm

In Wallonië daalde het aantal verkeersdoden van 88 in het eerste semester van 2020 tot 70 dit jaar (-20 procent) en in Brussel van 10 tot 4. In die twee gewesten was het cijfer de laatste tien jaar nooit zo laag in de eerste zes maanden van het jaar, terwijl Vlaanderen het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2016 (132) noteert.

Door de betere cijfers in Wallonië en Brussel daalde op nationaal niveau het aantal doden op onze wegen met twee procent in vergelijking met vorig jaar. Het aantal letselongevallen en gewonden nam in heel België wel stevig toe, met respectievelijk 12 en 11 procent. In Vlaanderen steeg het aantal ongevallen met 11 procent (van 8.585 naar 9.509), in Brussel met 6 procent (van 1.481 naar 1.568) en in Wallonië met 16 procent (van 3.824 naar 4.441).

• Elke vijf dagen een fietsdode: ‘Is dat het nieuwe normaal?’

Opvallend daarbij is de stijging van het aantal letselongevallen bij bromfietsen, met 39 procent (41 procent in Vlaanderen). Het voorbije decennium was het aantal ongevallen nochtans met meer dan de helft gedaald. Aan het succes van de speed pedelecs ligt het volgens Vias niet, want slechts 8 procent van de 1.517 slachtoffers in deze categorie reed met een speed pedelec. Bij de fietsers is er een kleine stijging met 3 procent van het aantal ongevallen met een gewone fiets, bij elektrische fietsen steeg het aantal letselongevallen met 24 procent.

Vias stelt vast dat er zeker in Vlaanderen een revival van de bromfiets bij jongeren aan de gang is, en dat vertaalt zich in meer ongevallen. Vooral bij de jongeren tot 24 jaar zit het aantal ongevallen met bromfietsen de laatste jaren weer in de lift, besluit het verkeersinstituut.