Topmedewerker gouverneur New York Cuomo neemt ontslag

Melissa DeRosa, de hoogste medewerker van de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo, heeft zondag ontslag genomen. De Democratische gouverneur komt door beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag steeds meer onder vuur te liggen.

Het vertrek van DeRosa wordt beschouwd als een grote klap voor Cuomo. De gouverneur maakt het onderwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek. Vorige woensdag lieten drie aanklagers in New York weten dat zij elk apart een strafonderzoek openen naar Cuomo’s grensoverschrijdend gedrag.

Tegelijk gaan volksvertegenwoordigers van de staat New York voort met hun impeachment-onderzoek tegen hem. Maar de gouverneur zelf ziet nog altijd het probleem niet. Hij zei niet in te zullen gaan op de oproep van president Joe Biden om ontslag te nemen.

• ‘Held’ van covid-crisis zakt nog dieper

In een verklaring aan de pers zegt DeRosa dat de voorbije twee jaar ‘emotioneel en mentaal zwaar’ zijn geweest. ‘Ik ben eeuwig dankbaar dat ik de kans heb gekregen met zulke getalenteerde en toegewijde collega’s samen te werken, ten dienste van onze staat.’

DeRosa werd verschillende keren vermeld in het rapport van procureur-generaal Letitia James, waarin elf vrouwen melding maken van grensoverschrijdend gedrag door de gouverneur. Zo zou ze het voortouw hebben genomen in een campagne die als doel had om Lindsey Boylan in diskrediet te brengen. Boylan was de eerste vrouw die Cuomo publiekelijk had beschuldigd van seksuele intimidatie.