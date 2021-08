AA Gent gaat met 1-0 onderuit bij KV Oostende

AA Gent is niet al te best aan de competitie begonnen. Na een nederlaag tegen STVV en een gelijkspel tegen Beerschot kon het nu opnieuw niet winnen. Het verloor van KV Oostende met 1-0. Makhtar Gueye tekende voor de enige treffer van de wedstrijd met een rake kopbal. KVO pakt 6 op 9, Gent gaat het seizoen met 1 op 9 een pak minder goed van start.

Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde Capon en D’Haese, centraal in de defensie nam Theate zijn plaats opnieuw in. Op het middenveld verscheen Amade opnieuw aan de aftrap. Hein Vanhaezebrouck bleef zijn rotatiepolitiek trouw en gooide vijf nieuwe spelers in zijn basiself. Odjidja en De Sart kregen opnieuw de voorkeur op het centrale middenveld, Samoise begon op de rechterwingback, terwijl Hanche-Olsen achterin en Malede in de voorhoede een basisstek kregen.

Na de magere één op zes hadden de Buffalo’s hun zinnen gezet op een eerste driepunter maar het eerste doelgevaar kwam wel van de Kust Boys: Boonen waagde zijn kans maar zijn afgeweken schot kon door Bolat met een voetreflex in extremis nog gekeerd worden. Gent reageerde vlijmscherp met een snelle counter maar Malede talmde iets te lang in de zestien waardoor een doelpoging in de kiem werd gesmoord.

Gebrek aan présence speelt Gentse voorhoede parten

Met Castro-Montes op links als vervanger van Operi, probeerden de Buffalo’s de partij in handen te nemen. Maar het team van HVH miste toch wat présence in de zestien en als er dan toch eens wat ruimte ontstond ontbeerden Tissoudali en co iets te vaak de koelbloedigheid om toe te slaan. Geen toeval dat de grootste kans bij een hoekschop ontstond, na wat geharrewar viel de bal voor de voeten van Hanche-Olsen maar de Noor besloot naast.

Oostende bleef uiteindelijk redelijk vlot overeind en loerde regelmatig op de tegenaanval maar voerde bij balverlies telkens weer de druk op de tegenstander flink op. Gegenpressing, u kent het stokpaardje van Alexander Blessing ondertussen wel. Er werd dan ook flink gebikkeld op het middenveld en beide teams neutraliseerden vakkundig de offensieve impulsen van de opponent. Doelgevaar was voor rust dan ook eerder schaars.

Zware blessure voor Indy Boonen?

Geen wijziging in het spelbeeld na rust. Maar het eerste voornaamste wapenfeit was van medische aard. Indy Boonen verstapte zich en de 22-jarige aanvaller moest ernstig geblesseerd afgevoerd worden. Zijn medespelers leken even aangeslagen en het thuispubliek liet zich prompt vocaal gelden. Ondertussen slaagden de Gentse bezoekers er maar niet in om doelgevaar te creëren. Meer zelfs, aan de overkant moest Bolat vol aan de bak op een afstandspoging van Ambrose die Boonen verving.

Halfweg de tweede periode nam de Gentse offensieve onmondigheid stilaan pijnlijke proporties aan en zelfs de hoekschoppen van de Buffalo’s leverde geen dreiging op. Oostende rook zijn kans en toen Ndicka een scherpe flankvoorzet afleverde, knikte Gueye aan de tweede paal genadeloos binnen (1-0). Vanhaezebrouck reageerde meteen met een dubbele wissel: Bruno en Depoitre kwamen de onzichtbare Hjulsager en Malede aflossen.

Andermaal grossierden de Gentse spelers in vijfjes op hun wedstrijdrapport en zo win je dus geen wedstrijden in de Jupiler Pro League. Vooral na rust kon Gent nauwelijks haar vertrouwde spel opleggen aan Oostende dat zich op karakter en inzet op voorsprong knokte. Bruno trapte bij een tegenaanval ruim naast maar de vertwijfeling sloeg pas echt toe toen Hanche-Olsen aan het knoeien sloeg en een bal pardoes over de achterlijn trapte.

De Buffalo’s drongen in de slotfase zeker nog wel aan. Depoitre gaf andermaal een bemoedigende indruk tijdens zijn invalbeurt maar scoren lukte ook hem niet. En zelfs de zeven minuten toegevoegde tijd brachten geen verlossing voor de bezoekers uit de Arteveldestad. Oostende verdedigde haar voorsprong met lijf en leden. Pogingen van Castro-Montes en Kums misten doel en om 22u54 was de tweede Gentse uitnederlaag een feit.