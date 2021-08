Bosbrand verdrijft honderden mensen uit Italiaanse badplaats

Meer dan vierhonderd mensen zijn zondag wegens een bosbrand geëvacueerd uit de Italiaanse badplaats Campomarino Lido, aan de Adriatische Zee. Ook hotels en campings in de omgeving werden ontruimd.

Op een video die de brandweer verspreidde is te zien hoe dikke rookwolken door de straten van de badplaats trekken en vlammen een café bedreigen. Foto’s op sociale media toonden het vuur rondom huizen. De brandweer probeerde vanuit de lucht het vuur te bestrijden met een blusvliegtuig en een helikopter.

In het zuiden van Italië en op de eilanden Sicilië en Sardinië woeden al de hele week bosbranden. Door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind laaien de branden gemakkelijk op en zijn ze moeilijk te blussen. Ook Albanië, Griekenland en Turkije kampen met branden. Tot dusverre zijn zeker tien mensen omgekomen: twee in Griekenland en acht in Turkije.