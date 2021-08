Anderlecht boekt eerste competitiezege tegen tienkoppig Seraing

RSC Anderlecht heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Op de derde speeldag in de Jupiler Pro League haalde de Belgische recordkampioen het zondagavond in eigen huis met 3-0 (rust: 0-0) van een tienkoppig Seraing, dat meer dan een helft met een man minder moest spelen na twee keer geel en de uitsluiting voor Benjamin Boulenger (40.).

Anderlecht zag voor rust twee doelpunten afgekeurd worden, eentje voor en eentje na de uitsluiting. In minuut 5 werd de openingstreffer van Benito Raman geannuleerd na eerder handspel van Yari Verschaeren. In de blessuretijd van de eerste helft werd ook het doelpunt van nieuwkomer Joshua Zirkzee, voor het eerst in de basis, afgekeurd wegens eerder buitenspel van Raman.

Derde keer, goeie keer voor paars-wit: twintig minuten voor affluiten lanceerde Lior Refaelov Benito Raman op links en de gewezen Gentenaar vond voor doel de ingevallen Isaac Kiese Thelin, die maar binnen te duwen had: 1-0 en een zucht van opluchting ging door het Astridpark. Promovendus Seraing ging nu helemaal kopje-onder en moest even later ook nog een tweede treffer incasseren, een fraaie trap van Sergio Gomez. In de blessuretijd van de tweede helft prikte de eveneens ingevallen Francis Amuzu de 3-0 nog tegen de netten, een vierde Brusselse treffer werd nog afgekeurd.

Anderlecht klimt na de eerste zege van het seizoen met vier punten naar de brede middenmoot, Seraing is met drie punten vijftiende.

De derde speeldag wordt zondagavond (21u) afgesloten met het duel tussen KV Oostende en AA Gent.