Charleroi verzilvert uitstekende eerste helft niet en deelt punten met OHL

Charleroi heeft zondag in de vooravond, op de derde speeldag van de Jupiler Pro League, zijn uitstekende eerste helft op het terrein van Oud-Heverlee Leuven niet weten verzilveren met een driepunter. OHL herpakte zich na rust een sleepte dankzij de onvermijdelijke Thomas Henry een punt uit de brand, goed voor het derde 1-1 gelijkspel op rij en 3/9. Charleroi sprokkelde reeds 5/9.

Het duurde niet lang tot Den Dreef getuige was van de eerste goal, al was die wel van bezoekende makelij: Joris Kayembe dribbelde zich een weg in de zestien en zette de bal laag voor. Ryota Morioka liet de bal handig lopen en de debuterende Adem Zorgane (8.) jaste het leer snoeihard in de linkerhoek. Op het kwartier werd de wedstrijd verstoord door een hevige hagelbui, waardoor de spelers een vijftal minuten de kleedkamers opzochten.

De onderbreking deed de Leuvenaars niet meteen deugd. Charleroi ging door op zijn elan en zag de 0-2 van Shamar Nicholson uiteenspatten op de buitenkant van de paal. OHL maakte helemaal niets klaar en mocht sluitstuk Rafael Romo tot drie maal toe bedanken dat het met 0-1 de rust inging.

Na de pauze wilde Marc Brys zijn team met een dubbele wissel herlanceren (Musa Tamari voor Barnabas Bese en Mathieu Maertens voor Kristiyan Malinov). Het leverde overwicht en een aantal corners op, maar het bleef uitkijken voor de gevaarlijke tegenprik van de Carolo’s: Ali Gholizadeh trapte rakelings naast.

Op het uur hees de thuisploeg zich langszij. Casper De Norre besloot op de paal, Henry reageerde attent en duwde de rebound tegen de touwen. Het derde doelpunt in evenveel matchen voor de trefzekere Fransman. Nadien hing de winning goal aan beide kanten in de lucht, vallen deed ze evenwel niet. Een hakbal van Leuvens jeugdproduct Daan Vekemans strandde in de slotminuten in het zijnet.

Eerder op zondag haalde Antwerp uit met ruime 2-5 cijfers bij Standard dankzij een unieke vijfklapper van Michael Frey. Later op de avond speelt Anderlecht nog gastheer voor promovendus Seraing (18u30) en sluiten Oostende en Gent om 21u de speeldag af in de Diaz Arena.