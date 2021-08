Foo Fighters steken de draak met ultraconservatieve betogers

‘Je moet niet haten, je moet dansen.’ Voor hun optreden in Kansas trakteerden de Foo Fighters betogers van de Westboro Baptist Church op een uitvoering van de wereldhit ‘You Should Be Dancing’.

De tournee van de Foo Fighters maakte donderdag een stop in Kansas, wat de band de gelegenheid gaf om hun vete met de ‘Westboro Baptist Church’ weer aan te halen. Betogers van de kerk staan regelmatig op de parking van Foo Fighters-shows met haat gevulde borden.

Frontman Dave Grohl besloot deze keer op een vrachtwagen te springen met volledige bezetting.

‘Dames en heren, ik heb iets te zeggen. Want weet je wat? Ik hou van jullie! Dat doe ik’, zei Grohl tegen de demonstranten terwijl de muziek speelde. ‘Zoals ik het zie, hou ik van iedereen. Dat is wat je hoort te doen... Ik geef al mijn liefde, en je zou niet moeten haten. Jullie zouden moeten dansen!’ Waarop de Foo’s de Bee Gees-hit begonnen te spelen.

Dave Grohl & The Foo Fighters trolled the Westboro Baptist Church outside their concert in Kansas tonight. PLAYING DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR — talkie (@Talkie86) August 6, 2021

De Amerikaanse band heeft onlangs een plaat uitgebracht als de Dee Gees, een tributeband van de Bee Gees.

De Westboro Baptist Church is een hyperconservartieve kerkgenootschap, die berucht is voor homofobe en antisemitische haatspraak. Ze worden door geen enkele christelijke kerk erkend. Dave Grohl kaapte hun protest ook in 2011. De band speelde toen ook op een vrachtwagen, verkleed als hillbilly’s De afgelopen jaren heeft de Westboro Baptist Church veel getweet over de aandacht die Grohl aan hen besteedde. Hun Twitter-account is sindsdien geschorst wegens haatzaaiende boodschappen.