Zondagmiddag sprak Lionel Messi voor het eerst over zijn vertrek bij FC Barcelona in een door de Spaanse topclub georganiseerde persconferentie. Over een nieuwe club kon hij nog niets zeggen: ‘Intussen kreeg ik al veel telefoontjes van clubs, heel veel. Maar er is nog niets bevestigd. Ik kan daar nog niets over zeggen.’

Elke journalist begint zijn vraag met een dankwoord voor de speler op wat hij voor Barcelona, het Spaanse voetbal en/of het wereldvoetbal heeft gebracht. Maar hij kon niet gewoon blijven. ‘Ik ga daar niet over uitweiden, het was gewoon onmogelijk. Ik hoop dat ik op een of andere manier nog afscheid kan nemen met de fans. We zijn altijd eerlijk geweest. Ik wilde blijven en de club wilde dat ook. Ik wou 40 procent inleveren om te blijven. Maar het ging gewoon niet. Ik heb geen slechte woorden over voor niemand. Iedereen heeft zijn best gedaan om me te houden maar het is niet gelukt.’

Maar het is niet gelukt. We hebben niemand een rad voor de ogen gedraaid.’

Waarom hij vertrekt, zegt Messi niet. ‘Ik ga daar niet verder op ingaan. Ik moet aan de toekomst denken nu. Voor iedereen. Voor deze club, voor mijn familie. Ik weet echt dat ik er alles aan gedaan heb om te blijven. Meer kan ik er niet over zeggen.’

Messi blikte ook terug: ‘Dit is het moeilijkste moment uit mijn carrière. Ik heb al veel verloren in mijn carrière maar dit is erg. Ik zag daarnet het oefenveld en werd me ervan bewust dat ik daar niet meer zou trainen. Dat was keihard.’

‘Foto met PSG-spelers was een grap’

Er gingen de afgelopen dagen veel geruchten de ronde over een transfer naar Paris Saint-Germain. ‘Er was een foto met Neymar en andere PSG-speler. Ik zag ze in Ibiza, je moet er verder geen conclusies uit trekken. Het was op vraag van Neymar jr. Iedereen zei dat ik naar PSG moest komen, maar meer was er echt niet. Het was een grap.’

Financiële problemen

Donderdagavond sloeg FC Barcelona de voetbalwereld met verstomming door de aankondiging dat clubicoon Messi de club verlaat. Barça bereikte wel een akkoord met de Argentijn, die in zijn carrière nooit voor een andere club speelde, maar de financiële regels van La Liga staken een stokje voor een nieuwe overeenkomst. De Catalaanse club torst een schuldenlast van ruim 1 miljard euro.

Messi is Barcelona’s topschutter aller tijden met 672 doelpunten. De zesvoudig Gouden Bal-winnaar won 10 La Liga-titels, vier keer de Champions League en zeven keer de Copa del Rey met Barça.