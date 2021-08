Buien en kans op onweer, volgende week zonniger

Zondagnamiddag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien en kans op onweer. De temperaturen stijgen niet hoger dan 15 graden op de Ardense hoogten en 19 of 20 graden in Vlaanderen.

In het binnenland waait de wind meestal matig uit zuidwest, soms vrij krachtig in het westen van het land. Aan zee waait de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. De rukwinden lopen op tot 50 à 65 km/u. Dat meldt het KMI.

Zondagavond neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Tijdens de nacht van zondag op maandag wordt het tijdelijk droger met bredere opklaringen. In de loop van de nacht komt er opnieuw meer bewolking opzetten vanaf het zuidwesten met op het einde van de nacht kans op regen in het westen van het land. De minima liggen tussen 8 en 11 graden in de Ardennen en tussen 12 en 14 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig en aan zee eerst nog vrij krachtig uit zuidwest, later tijdelijk krimpend naar zuidzuidwest.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Na de middag vallen er soms intense buien met kans op onweer en windstoten, vooral in het westen van het land. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Ardense hoogvlakten en 20 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind waait matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De rukwinden lopen op tot 60 km/u.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag neemt de buienactiviteit af maar het blijft gedeeltelijk bewolkt met nog kans op wat regen of enkele buien. De minima schommelen tussen 8 en 14 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Dinsdag is het gedeeltelijk of soms zwaarbewolkt en kan er bij momenten nog wat regen of een bui vallen. Aan de kust blijft het wellicht droog en zonniger. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest.

Woensdag verwachten we eerst mooie opklaringen en later stapelbewolking in het binnenland. Een lokaal buitje is niet uitgesloten maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperaturen schommelen tussen 20 en 24 graden bij een meestal zwakke en aan zee matige wind uit zuidwest tot west.

Donderdag blijft het droog en vrij zonnig met maxima van 24 tot 28 graden. Er waait een zwakke wind uit veranderlijke of zuidelijke richtingen.

Vrijdag blijft het vrij zonnig en warm met in het westen maxima van 21 tot 26 graden en in het oosten mogelijk meer. In de loop of op het einde van de namiddag is een lokaal onweer niet uitgesloten. De wind waait zwak of soms matig en ruimt naar west tot noordwest vanaf de kust.

Zaterdag verwachten we nog zonnige perioden en soms enkele wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt iets minder warm met maxima van 21 tot 25 graden en eventueel nog wat meer in het zuidoosten.

Zondag blijft het op de meeste plaatsen wellicht droog en zonnig met maxima van 23 tot 27 graden.