Bromfietser in coma na aanrijding op rotonde

Een 62-jarige bromfietser is zaterdagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de rotonde van de Kromfortstraat in Adinkerke. De man belandde in coma. De bromfietser werd door een afslaand Frans voertuig opgeschept. Op dat moment was het druk door de uittocht van Plopsaland vlakbij.

Het ongeval gebeurde even voor 17.30 uur op de rotonde van de Kromfortstraat in Adinkerke. Dat is de eerste rotonde bij het afslaan van de E40 om richting Plopsaland te gaan. Een Opel Agila van een Frans koppel kwam van over die rotonde en wou inslaan om richting E40 te rijden. Op hetzelfde moment reed een bromfietser op het rood gekleurde fietspad. De politie kon een getuige verhoren die verklaarde dat de 62-jarige bromfietser uit De Panne eerst vertraagde op het fietspad maar vervolgens verder reed. Wellicht ontstond er zo verwarring met de 26-jarige bestuurster van de Opel. De bromfietser werd opgeschept door de wagen en kwam zwaar ten val op het asfalt. De situatie was meteen ernstig.

Man in coma

Het was op dat moment erg druk in Adinkerke met veel verkeer dat vanuit Plopsaland kwam of verkeer dat richting Adinkerke reed. De politie, MUG en ambulance waren snel ter plaatse. Er werd een tent van de brandweer gevraagd omdat de hulpdiensten ter plaatse de bromfietser de eerste zorgen toedienden. De 62-jarige Pannenaar werd eerst overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne en daarna naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De toestand van G.C. is zorgwekkend want de man ligt in coma.

De politie Westkust sloot de richting Kromfortstraat naar de E40 op de rotonde af voor alle verkeer om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Het verkeer moest daarom omrijden via Dijk naar Frankrijk of via de Veurnekeiweg om zo op de E40 te raken. Na anderhalf uur was de weg terug vrijgegeven. De Franse bestuurster legde een negatieve ademtest af.