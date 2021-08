Donderdagnacht tot wel 69 vallende sterren per uur te zien

De komende week zullen er flink wat vallende sterren te zien zijn. Naar verwachting zijn de meeste zichtbaar in de nacht van donderdag op vrijdag met zo’n 69 vallende sterren per uur.

Volgens Weeronline en Meteovista passeert elk jaar in augustus de meteorenzwerm Perseïden de aarde. Dit jaar zijn er meer meteoren te zien dan andere jaren. ‘Dat komt doordat het net Nieuwe Maan is geweest. Door maanlicht zijn zwakke meteoren niet te zien, maar dat is nu dus nauwelijks het geval’, klinkt het bij Weeronline.

Elke minuut een ster

Tijdens het hoogtepunt, in de nacht van donderdag op vrijdag, kun je 69 sterren per uur zien. ‘Dat betekent dat je maar liefst elke minuut een vallende ster kunt spotten.’ Op andere nachten ervoor en erna is er ook heel wat moois aan de hemel te zien: volgende week woensdag en donderdag zijn ongeveer 35 vallende sterren zichtbaar.

Tips

De vallende sterren zijn het best te zien tussen 3 en 4.30 uur als je richting het noordoosten kijkt. Je hebt geen verrekijker nodig, maar het is wel belangrijk om een donker plekje op te zoeken. Ook doe je er goed aan je ogen eerst een kwartier te laten wennen aan de duisternis. Tijdens het wachten kijk je beter niet op je smartphone. Om je ogen genoeg energie te geven, doe je er goed aan genoeg gegeten en gedronken te hebben. Denk ook aan warme kleding.

Ben je geen nachtraaf? ‘Niet getreurd, ook ’s avonds laat en aan het begin van de nacht zijn er genoeg sterren te zien’, klinkt het bij Weeronline.