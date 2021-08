Viktor Orban legt verkoop van kinderboeken met holebipersonages aan banden

Hongaarse winkels mogen niet langer kinderboeken waarin holebipersonages voorkomen verkopen zoals voordien. Premier Viktor Orban heeft nieuwe regels opgelegd, die de winkels ertoe verplicht die boeken met een gesloten verpakking aan te bieden.

Het nieuwe decreet stelt dat bepaalde kinderboeken niet in de etalages of op zichtbare plekken in de winkel mogen liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderboeken met personages die ‘afwijken van hun aangeboren gender’, die een geslachtsverandering ondergaan of waarin ‘homoseksualiteit gepromoot’ wordt.

De boeken mogen ook niet verkocht worden in een straal van 200 meter rond scholen of kerken. Ze mogen enkel verkocht worden in een verpakking die de omslag onherkenbaar maakt.

De 200 meter-regel doet denken aan de Hongaarse prostitutiewetgeving. Die wetgeving bepaalt dat sekswerkers hun diensten niet mogen aanbieden in een dezelfde straal van 200 meter rond scholen en kerken.

Het decreet is een uitloper van de omstreden antiholebiwet die het Hongaarse parlement in juni heeft goedgekeurd en die ‘de promotie van LGBTQ+-waarden bij minderjarigen’ verbiedt. Het land en premier Orban hebben daar al bijzonder veel kritiek voor gekregen van mensenrechtengroeperingen en van de Europese Commissie.

Het decreet treedt binnen 30 dagen in werking.