Red Flame Justine Vanhaevermaet scherp na ongepaste uitspraken Sporza-journalist: ‘Dit krijgen vrouwelijke sporters frequent te horen’

In een open brief op Twitter heeft Red Flame Justine Vanhaevermaet scherp gereageerd op de uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez zaterdag, die live te horen waren toen die dacht dat de uitzending afgelopen was. ‘Hier krijgen wij, vrouwelijke sporters, frequent mee te maken.’

‘Degoutant en van het allerlaagste niveau’, noemt Justine Vanhaevermaet wat Demarez zaterdag in een gesprek met een collega zei over de Belgian Cats. Het ging over hun geaardheid en dat velen van hen volgens Demarez holebi zijn. Zo had hij het onder meer over ‘Emma Meesteman’.

Dat iemand bij de VRT die uitspraken deed, toont volgens Vanhaevermaet hoe over vrouwelijke sporters gedacht wordt. ‘Dit wijst er nog maar eens op waar wij, vrouwelijke (top)sporters, op frequente basis mee te maken krijgen. De vele vooroordelen en denigrerende opmerkingen hebben we allemaal al honderden keren gehoord.’

De voetbalster neemt het dan ook op voor de Belgian Cats. ‘Wij voelen ons verbonden met hen. We maken dezelfde opofferingen, delen dezelfde passie voor onze sport, voeren dezelfde strijd voor gelijkheid. Wij doen het voor de liefde voor de sport, besef dat goed. We krijgen niet dezelfde accomodaties als onze mannelijke collega’s, we verdienen geen grote bedragen, we weinig visibility.’

Ze is ‘diep geschokt’, schrijft ze nog. ‘Niemand heeft het recht om iemand aan te vallen omwille van geslacht of geaardheid. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat mag ons niet tegenhouden. We deserve the same.’

Dalle: ‘Geen plaats voor homofobe uitspraken’

Ook voor Vlaams minister van Media Benjamin Dalle kunnen de uitspraken niet door de beugel. ‘Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, op café, op de openbare omroep. Nergens. Het grootste respect voor de Belgian Cats en voor hun olympische prestatie’, zegt hij op Twitter. Dalle is tevreden dat de VRT meteen actie ondernomen heeft. Het is nu aan de VRT zelf om te bekijken hoe de openbare omroep hier intern verder gevolg aan gaat geven, laat de minister via zijn woordvoerder weten.

Excuses

De VRT heeft in een persbericht afstand genomen van de uitspraken. ‘Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden’, klonk het. Voorlopig mag Eddy Demarez geen commentaar meer geven in programma’s. Demarez zelf heeft zijn excuses aangeboden.

De uitspraken werden op sociale media meteen zwaar bekritiseerd.

Max Agency, het managementkantoor dat een aantal Belgian Cats begeleidt, reageerde eerder al verbolgen op de uitspraken van Demarez. ‘Het is misselijkmakend om vast te stellen dat vandaag nog op dergelijke manier onmetelijke menselijke schade kan worden aangericht aan deze speelsters en hun naasten’, schreef het management op Facebook.

Ook de Belgian Cats zelf reageerden. ‘Respectloos, pijnlijk en denigrerend’, tweette Hanne Mestdagh. ‘Leuk thuiskomen zo.’

