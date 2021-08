Ondanks gutsende regen, een warm ontvangst voor Red Lions

Na aankomst op Zaventem rond 16.30 uur gingen de Red Lions zaterdagmiddag in een open bus richting het Rogierplein in Brussel. Daar stonden honderden fans hen op te wachten om die uitzonderlijke prestatie op de Olympische Spelen te vieren. ‘Bedankt allemaal om hier aanwezig te zijn, al die glimlachen te zien doet enorm veel deugd’, zei Vincent ‘The Wall’ Vanasch.

De Red Lions hadden er zelf ook veel zin in, al op de bus vloeide de drank, knalde de muziek en overheerste de ontlading. Op dat podium op het Rogierplein ging het alleen in crescendo. De Brabançonne werd gezonden, een muzikant bracht een nummer van de Red Lions voor hun coach en de fans scandeerden de namen van hun helden tot de stemmen schor waren. De sfeer is opperbest, veel huldiging kwam er niet aan te pas, het mocht wat losjes zijn.

Red Lions en flessen Duvel op het Rogierplein in Brussel. Foto: ISOPIX

De gouden hockeymannen zijn zaterdagnamiddag met The Belgian Cats en zevenkampers Nafi Thiam en Noor Vidts geland. Daarna stapten de hockeyspelers aan de Kunstberg op in de feestbus - op het dak, uiteraard - en werden zo stapvoets via de Kantersteen, Keizerinlaan, Pachecolaan en Kruidtuinlaan naar het Rogierplein gereden. Eenmaal aangekomen werden de spelers drie per drie op het podium uitgenodigd.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Eerder was er wel speciale aandacht voor de afscheidnemende Thomas Briels en de Nieuw-Zeelandse bondscoach Shane McLeod. De Red Lions schreven zelfs een nummer voor hun coach, dat live gebracht werd door een muzikant. Een aantal spelers hield het tijdens het nummer niet droog.