Duitse coach moet Tokio verlaten na mishandeling paard

De internationale moderne vijfkampbond (UIPM) heeft de Duitse coach Kim Raisner naar huis gestuurd wegens dierenmishandeling.

In de moderne vijfkamp was de Duitse Annika Schleu goed op weg om het goud te pakken. Maar in het paardrijden liep het grondig mis. In de moderne vijfkamp worden de deelneemsters toegewezen aan een paard van hun concurrentes via loting. De atleet krijgt 20 minuten voorbereidingstijd om aan dat paard te wennen. Schleu werd op die manier gekoppeld aan Saint Boy. De Duitse had tijdens de wedstrijd alle moeite om haar paard onder controle te houden, Saint Boy weigerde zelfs enkele malen dienst.

Na afloop van de wedstrijd groeide de kritiek op de aanpak van Schleu, maar vooral op haar coach Kim Raisner. Op televisie was duidelijk te horen hoe Raisner Schleu toeriep om harder op haar paard te slaan. ‘Raak hem hard! Raak hem!’, schreeuwde ze. De zichtbaar geëmotioneerde Schleu sloeg vervolgens keren op het paard met haar zweep in de hoop hem alsnog onder controle te krijgen. ‘Haar actie was in strijd met onze regels’, stelt de internationale moderne vijfkampbond.

Racistische uitspraken

Eerder deze Spelen werd de Duitse wielercoach Patrick Moster voorlopig geschorst na racistische uitspraken. Hij ging over de schreef toen hij tijdrijder Nikias Arndt aanspoorde om ‘die kamelendrijver’ in te halen. Voor de Duitse wielrenner waren onder anderen twee Afrikanen gestart: Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en de Algerijn Azzedine Lagab.