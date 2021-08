Abdi krijgt telefoontje van looplegende tijdens eerste interview: ‘Had ik meer geslapen, dan was het misschien nog beter geweest’

Brons brengt het beste in mensen naar boven. Zo ook bij Bashir Abdi. De marathonloper kon geen lach onderdrukken toen hij zijn eerste reactie mocht delen met de wereld. En al zeker niet toen looplegende en goede vriend Mo Farah hem in het midden van het interview opbelde. ‘In 2024 wil ik in Parijs nog beter doen.’

I’m home. Zo dook Bashir Abdi op voor de microfoon van Sporza. Home, hij was er geraakt. Dik 42 kilometer was het afzien, maar Abdi zag al zijn inspanningen finaal beloond worden met brons. ‘Na veertig kilometer kreeg ik pijn aan mijn hamstrings’, aldus Abdi. ‘Opgeven was echter geen optie. Ik ben blijven vechten, want ik wou mijn nieuwe land (Abdi werd geboren in Somalië, nvdr.) absoluut iets teruggeven. Maar dat is met deze olympische medaille wel gelukt.’

Twee uurtjes slapen

Abdi had er vooraf nochtans geen goed oog op. Zijn voorbereiding in Japan werd gekenmerkt door slapeloze nachten. ‘Sinds mijn aankomst hier heb ik ’s nachts nooit langer dan twee uur aan een stuk geslapen’, aldus Abdi. ‘Ik piekerde en twijfelde over alles. Gisterennacht heb ik bv. nog de hele wedstrijd in mijn hoofd gelopen. En dan dat gebrek aan slaap. Het was mentaal echt knokken. Ik kan Team Belgium niet genoeg bedanken voor de ondersteuning die het me die laatste dagen - maar ook de weken en maanden ervoor - gegeven heeft.’

En dan hangt plots Mo Farah aan de lijn.

Sacrifice

Waarna Abdi plots een telefoon in zijn handen kreeg toegestopt. Niet omdat de koning belde, wel zat goede vriend Mo Farah aan de andere kant van de lijn. De meervoudig olympisch kampioen op de vijf en tien kilometer wou Abdi meteen feliciteren. ‘Thank you, brother’, dankte de Belg hem. ‘Sacrifice, it’s all about that.’ Opoffering. Exact. Opofferingen die Abdi al meteen opnieuw zou willen maken. ‘Had ik meer geslapen, dan zat er deze keer misschien al meer in dan brons. Ik voel dat het nog beter kan. In 2024 zijn de Spelen in Parijs en dat is dichter bij huis. Als ik daar rustiger ben en wat meer kan slapen, dan is er meer mogelijk. Zeker weten.’

Maar tot het zover is, mag Abdi eerst even uitblazen. In Gent, waar hij woont. ‘Ik kijk er enorm naar uit om mijn familie en vrienden opnieuw te zien. In Gent, ja. Daar is het voor mij destijds allemaal begonnen en dat is nu ook nog steeds the place to be.’ Het ontvangstcomité zal er gigantisch zijn.

