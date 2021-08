Dit hebt u deze nacht gemist: Stunt van bronzen Abdi, tranen bij Kopecky en Brit haalt zevende (!) olympische titel binnen

De Olympische Spelen in Tokio leven bij ons vooral ’s nachts. En omdat u niet elke nacht uw bioritme overhoop kunt halen, doen wij dat voor u.

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

Ongetwijfeld de bronzen medaille van Bashir Abdi op de marathon. De loper kon de afgelopen dagen maar niet wennen aan het Japanse klimaat - hij sliep ’s nachts naar eigen zeggen nooit langer dan twee uur aan een stuk - maar zette een glansprestatie neer op het moment dat het moest. Derde. In de olympische marathon. Voor het eerst sinds het zilver van Karel Lismont in 1976 pakt ons land zo weer een marathon-medaille. Later vandaag wordt Abdi nog gehuldigd in het atletiekstadion.

Abdi blinkt. Het brons is binnen. Foto: REUTERS

Deze voormiddag staan er nog heel wat teamfinales op het programma, maar de internationale prestatie van de dag kwam vannacht met zekerheid op naam van Jason Kenny te staan. In de finale van de keirin van het baanwielrennen verraste Kenny zijn concurrenten en sprintte hij al vroeg weg naar goud. Voor de Brit is het al zijn zevende (!) olympische titel in diverse disciplines van het baanwielrennen. Met ook nog twee zilveren stuks is Kenny daarmee de meest succesvolle Britse olympiër aller tijden.

Hoe verging het de andere Belgen?

Goed, als je kijkt naar de marathon. Dramatisch, als je kijkt naar het baanwielrennen. Koen Naert kende net als Abdi een uitstekende marathon en finishte als tiende, debutant Dieter Kersten kon met een 59ste plaats eveneens terugblikken op een aanvaardbare wedstrijd, al vond hij zelf dat er veel meer in had kunnen zitten. Een heel ander beeld dus op de wielerpiste waar Lotte Kopecky met stiekeme medaillehoop startte aan het omnium, maar al in het eerste nummer zwaar ten val kwam. Nadien probeerde ze nog te hervatten, maar de gevolgen van die val deden haar gedesillusioneerd en in tranen opgeven.

Foto: BELGA

Met Kopecky kwam overigens de laatste Belg op deze Olympische Spelen in actie. Met zeven medailles - drie keer goud, één keer zilver en drie keer brons - kende België zijn meest succesvolle Olympische Spelen sinds 1948.

Nog iets dat u gemist heeft?

Nog even terug naar Bashir Abdi dan. Die kreeg tijdens het eerste flashinterview plots een telefoontje van niemand minder dan… Mo Farah. De viervoudige olympische kampioen - op de 5.000 en 10.000 meter - is een goede vriend van Abdi en stond erop hem als eerste te feliciteren.

Dit staat er vandaag nog op het programma

13u: sluitingsceremonie