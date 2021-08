Bashir Abdi doet er een zevende medaille bij: Belg pakt brons op marathon, Koen Naert knap 10de

Heerlijk Belgisch slotakkoord op deze Olympische Spelen. Bahir Abdi oversteeg zichzelf op de marathon en werd derde na een spannende sprint. Koen Naert werd knap tiende, Dieter Kersten eindigde als 59de. België pakt zo nog een zevende medaille op deze Olympische Spelen, het beste resultaat sinds de Spelen van 1948.

Ai. Hij loste. Net voorbij de 40 kilometer waren we toen Bashir Abdi zijn medaillekansen in rook zag opgaan. Dachten we toch. Abdi ging anderhalve kilometer op twee meter van een groepje van drie dat mocht sprinten voor het zilver, maar dankzij aanmoedigingen van concullega (!) Abdi Nageeye bleef onze landgenoot ervoor strijden. Nageeye stuwde Abdi vooruit, in die mate dat onze landgenoot hernieuwde moed vond en in de sprint alsnog de Keniaan Lawrence Cherono passeerde. Nederlander Nageeye op twee, zijn goede vriend Abdi op drie. Sprookje van de Lage Landen op de marathon. Voor het eerst sinds het brons van Karel Lismont in 1976 pakte ons land nog eens een olympische marathon-medaille.

Het achtervolgende groepje met Abdi op de achtergrond. Foto: AFP

Titelverdediger veel te sterk

Het goud was dan al even gaan vliegen. De Keniaanse topfavoriet Eliud Kipchoge - die zijn titel na zijn winst op de Spelen van Rio in 2016 verdedigde - liep toen al een dikke minuut voor de achtervolgers uit. Hij beëindigde de 42,195 kilometer uiteindelijk in een tijd van 2:08:38. Nageeye, Abdi en co. volgden 1:20 later. Koen Naert maakte het Belgische feestje helemaal compleet door 3:35 later zich nog net in de top tien te nestelen. Onze derde landgenoot - Dieter Kersten - kwam als 59ste over de streep in een tijd van 2:22:06.

In de aanvangsfase van de marathon had er zich een heel ruime kopgroep van wel 58 man gevormd. Abdi en Naert schoven attent mee, Kersten koos voor zijn eigen tempo en passeerde na vijf kilometer als 86ste. Na tien kilometer bestond de kopgroep nog altijd uit 47 atleten. Abdi en Naert volgden, Kersten passeerde als 82ste. Vijf kilometer verder was de situatie nog altijd min of meer dezelfde, met 43 man in de kopgroep. Kersten rukte voorzichtig op naar plek 77.

Foto: REUTERS

Bommetje van Kipchoge

Halverwege passeerde de kopgroep, die ondertussen was herleid tot 31 atleten, in 1:05:13. Abdi en Naert hingen nog altijd goed hun wagonnetje aan. Kersten passeerde daar als 74ste. Aan 25 kilometer was de kopgroep herleid tot 28 man en nog altijd maakten Abdi en Naert daar deel van uit. Kersten passeerde als 71ste. Daarna dropte wereldrecordhouder Kipchoge een bommetje en vijf kilometer later waren ze plots nog maar met tien. Abdi was daar nog bij, Naert volgde als twaalfde, Kersten als 66ste.

Aan 35 kilometer was Kipchoge gaan vliegen. Daarachter vormde zich een groepje van vier, met ook Abdi. Naert bleef in twaalfde stelling lopen. Kersten was opgerukt naar 59. De situatie voorin was na 40 kilometer ongewijzigd. Het werd dus een thriller voor zilver en brons, waarin Abdi nog net over voldoende reserve beschikte na eerst even te hebben moeten afhaken. Samen met zijn Nederlandse vriend sprintte hij zich naar het podium. Een derde bronzen medaille voor ons land dat met ook nog drie gouden stuks en een zilveren exemplaar de teller op deze olympische slotdag op zeven medailles brengt.